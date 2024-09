George R.R. Martin expressa descontentamento com adaptações de Casa do Dragão Em um novo post em seu blog, o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, George R.R. Martin, fez o que prometeu e criticou as mudanças na... O Vício|Do R7 04/09/2024 - 13h52 (Atualizado em 04/09/2024 - 13h52 ) ‌



George R.R. Martin, o renomado autor de "As Crônicas de Gelo e Fogo", não escondeu seu descontentamento com algumas das mudanças feitas na série "Casa do Dragão", que é uma adaptação de sua obra. Em entrevistas recentes, ele destacou que algumas decisões criativas não refletem sua visão original e que isso pode impactar a narrativa de forma significativa.

