George R.R. Martin surpreende fãs com novas artes de capa de As Crônicas de Gelo e Fogo George R.R. Martin revelou recentemente novas artes de capa para o relançamento de As Crônicas de Gelo e Fogo, deixando os fãs ansiosos...

‌



A+

A-

George R.R. Martin revelou recentemente novas artes de capa para o relançamento de As Crônicas de Gelo e Fogo, deixando os fãs ansiosos para conferir as novidades que estão por vir. As imagens divulgadas prometem trazer um novo olhar para a aclamada série literária que inspirou o famoso Game of Thrones.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Game of Thrones | George R.R. Martin revela artes de capa do relançamento de As Crônicas de Gelo e Fogo

• O Rastreador | Jensen Ackles retornará para a 2ª temporada

• Driver | Série de TV baseada na franquia de jogos foi cancelada