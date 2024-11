Grandes revelações na última temporada de Superman Lois Novos episódios ainda não estão em exibição no Brasil O post Superman Lois | Produtor confirma grande vilão na última temporada, com... O Vício|Do R7 13/10/2024 - 12h48 (Atualizado em 13/10/2024 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Superman & Lois última temporada vilão DC

Na estreia da quarta temporada de Superman & Lois, descobrimos que Lex Luthor está em conluio com um personagem invisível chamado "Milton". Ele criou a caixa que abrigará o coração do Homem de Aço, embora Amanda McCoy avise Lex para não inflar o ego do "Brainiac" com seus elogios ao dispositivo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Superman & Lois | Produtor confirma grande vilão na última temporada, com um porém

• Agatha Desde Sempre | Diretora revela teste de câmera de Joe Locke

• Pinguim | James Gunn confirma envolvimento na série



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.