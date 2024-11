Hailee Steinfeld, de Gavião Arqueiro, anuncia noivado Hailee Steinfeld, de Gavião Arqueiro, anuncia noivado O Vício|Do R7 29/11/2024 - 19h30 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h30 ) twitter

Hailee Steinfeld, conhecida por interpretar Kate Bishop no Universo Cinematográfico Marvel e Gwen-Aranha na aclamada franquia de animação do Aranhaverso, anunciou que está noiva de Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills na NFL.

