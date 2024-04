Halo | Segunda temporada chega ao Paramount+

Alto contraste

Halo da Paramount

A aclamada série "Halo" está de volta com sua segunda temporada, que promete trazer ainda mais ação e emoção para os fãs. Com estreia no Paramount+, os espectadores poderão acompanhar as aventuras do icônico herói Master Chief e seu combate contra as forças alienígenas.

Não perca essa incrível temporada e saiba mais sobre as novidades de "Halo" no nosso parceiro, o site Séries - O Vício. Consulte a matéria completa aqui.

