Hamish Linklater Reflete Sobre a Voz Icônica de Kevin Conroy em Batman Hamish Linklater sabia que não deveria tentar “imitar” a voz de Kevin Conroy, um dos ícones mais respeitados do universo Batman.... O Vício|Do R7 02/08/2024 - 23h16 (Atualizado em 02/08/2024 - 23h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Batman de Bruce Timm

Hamish Linklater sabia que não deveria tentar “imitar” a voz de Kevin Conroy, um dos ícones mais respeitados do universo Batman. A reflexão do ator destaca a importância da originalidade e do respeito ao legado deixado por Conroy na interpretação do Cavaleiro das Trevas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Batman: Cruzado Encapuzado | Hamish Linklater sabia que não deveria tentar “imitar” a voz de Kevin Conroy

• Citadel | Matt Berry e Gabriel Leone se juntam à 2ª temporada

• Batman: Cruzado Encapuzado quase foi nova série animada da Liga da Justiça