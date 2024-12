Harry Potter | Mark Strong é cotado para Alvo Dumbledore na série da HBO Mark Rylance seria o outro cotado O post Harry Potter | Mark Strong é cotado para Alvo Dumbledore na série da HBO apareceu primeiro... O Vício|Do R7 06/12/2024 - 22h48 (Atualizado em 06/12/2024 - 22h48 ) twitter

Harry Potter | Mark Strong é cotado para Alvo Dumbledore na série da HBO

A HBO está avançando no processo de escalação da série de Harry Potter, e Mark Strong seria o alvo da emissora para o papel de Dumbledore.

Saiba mais sobre essa nova adaptação e as expectativas em torno do elenco consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

