Alto contraste

A+

A-

Neville Longbottom Neville Longbottom (O Vício - Séries)

O ator Matthew Lewis, conhecido por interpretar Neville Longbottom na saga "Harry Potter", revelou que gostaria de atuar na série reboot. Segundo ele, seria uma oportunidade incrível de explorar novos aspectos do personagem e do universo mágico. Saiba mais sobre essa declaração no site Séries - O Vício.

Consulte a matéria completa no Séries - O Vício

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.