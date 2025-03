Heartstopper | Produtor aborda desafios em renovação da série para 4ª temporada Fãs temem que romance da Netflix possa ser cancelado O post Heartstopper | Produtor aborda desafios em renovação da série para 4ª temporada... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crítica 3ª temporada Heartstopper

Mais de cinco meses depois do lançamento do 3º ano de Heartstopper no streaming, a renovação da série para uma 4ª temporada na Netflix ainda é incerta, segundo produtor executivo.

Para saber mais sobre os desafios enfrentados na renovação da série, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

The Acolyte | Atriz de Vernestra Rwoh apoia lançamento de 2ª temporada

Danielle Brooks revela expectativas para 2ª temporada de Pacificador: “Não vai decepcionar”

Olivier Richters, de Reacher, quer interpretar Kratos em série de God of War