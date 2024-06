O Vício |Do R7

Hit-Monkey: Confira o novo trailer e pôster da 2ª temporada

Hit Monkey

A 2ª temporada de Hit-Monkey está chegando com novidades! O novo trailer e pôster foram divulgados recentemente, trazendo mais ação e emoção para os fãs da série. Com uma trama envolvente e personagens cativantes, a expectativa para os novos episódios só aumenta. Confira abaixo a imagem do pôster e prepare-se para mais uma temporada eletrizante!

