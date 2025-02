Holland Taylor se junta a série de comédia com Matthew McConaughey e Woody Harrelson Atriz já recebeu nove indicações ao Emmy O post Holland Taylor se junta a série de comédia com Matthew McConaughey e Woody Harrelson... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 20h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h28 ) twitter

Holland Taylor na Apple

De acordo com relatório do Deadline, a nove vezes indicada ao Emmy Holland Taylor (The Morning Show) se juntou ao elenco da aguardada série de comédia protagonizada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson na Apple TV+.

Para mais detalhes sobre essa nova série e o papel de Holland Taylor, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

