Homem-Aranha | Abertura da nova série trará homenagem à música tema dos anos 60 do herói
O Vício|Do R7
08/11/2024 - 09h10

Homem-Aranha série

Depois de X-Men '97 recriar a clássica apresentação do show dos mutantes nos anos 90, agora, novos indícios relatam que a série do Homem-Aranha para o Disney+, incorporará a música tema dos anos 60 do herói, em sua abertura.

