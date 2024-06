O Vício |Do R7

Homem-Aranha: Charlie Cox retorna como Demolidor na nova série animada do Disney+ A nova série animada do Disney+ do Homem-Aranha contará com a participação de Charlie Cox reprisando seu papel como Demolidor.

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man

A nova série animada do Disney+ do Homem-Aranha contará com a participação de Charlie Cox reprisando seu papel como Demolidor. A notícia tem animado os fãs, que estão ansiosos para ver a interação entre esses dois icônicos personagens da Marvel.

