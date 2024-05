Homem-Aranha de Nicolas Cage em destaque nas séries da Sony e Amazon O universo de séries do Homem-Aranha continua nos planos da Sony e Amazon, trazendo novidades e possibilidades para os fãs do herói...

Alto contraste

A+

A-

Homem-Aranha de Nicolas Cage

O universo de séries do Homem-Aranha continua nos planos da Sony e Amazon, trazendo novidades e possibilidades para os fãs do herói aracnídeo. A parceria entre as duas empresas promete explorar diferentes versões e abordagens do icônico personagem, como a versão Noir interpretada por Nicolas Cage.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Universo de séries do Homem-Aranha segue nos planos de Sony e Amazon

• Após 7 temporadas, Young Sheldon chega ao fim

• Sharon Stone e Liam Neeson pedem retorno de Kevin Spacey à Hollywood



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.