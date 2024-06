O Vício |Do R7

Homem-Aranha: Novidades sobre a nova série animada no Disney+ A nova série animada do Homem-Aranha ganhou data de estreia no Disney+. O lançamento promete trazer muitas aventuras e emoções para...

Alto contraste

A+

A-

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man

A nova série animada do Homem-Aranha ganhou data de estreia no Disney+. O lançamento promete trazer muitas aventuras e emoções para os fãs do super-herói aracnídeo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Homem-Aranha | Nova série animada ganha data de estreia no Disney+

• A Casa do Dragão | Produtor comenta aparição de Cregan Stark

• Homem-Aranha | Série animada do Disney+ terá Charlie Cox como Demolidor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.