Homem-Aranha | Novidades sobre a série animada do Disney+ A nova série animada do Homem-Aranha, que será lançada no Disney+, contará com os compositores de Cobra Kai. Essa parceria promete...

Alto contraste

A+

A-

Peter Parker em nova série animada do Homem-Aranha

A nova série animada do Homem-Aranha, que será lançada no Disney+, contará com os compositores de Cobra Kai. Essa parceria promete trazer uma trilha sonora incrível para acompanhar as aventuras do herói aracnídeo. Além disso, a expectativa é de que a animação traga uma abordagem única e empolgante para os fãs do personagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• O Agente Noturno | Produção da 2ª temporada foi concluída

• Homem-Aranha | Série animada do Disney+ terá compositores de Cobra Kai

• Alvo Humano ganhará série de TV na DC Studios, diz site



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.