Homem-Aranha se une aos Guardiões do Multiverso no MCU, segundo rumor De acordo com um rumor recente, o Homem-Aranha fará parte dos Guardiões do Multiverso no Universo Cinematográfico da Marvel. Essa...

What If...?

De acordo com um rumor recente, o Homem-Aranha fará parte dos Guardiões do Multiverso no Universo Cinematográfico da Marvel. Essa possibilidade tem deixado os fãs animados com as novas perspectivas que podem surgir para o herói aracnídeo.

