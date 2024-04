I.A. recria série do Homem-Aranha nos anos 60 A inteligência artificial (I.A.) tem se mostrado cada vez mais capaz de recriar cenários e situações do passado, e dessa vez não...

Alto contraste

A+

A-

A inteligência artificial (I.A.) tem se mostrado cada vez mais capaz de recriar cenários e situações do passado, e dessa vez não foi diferente. Um projeto recente utilizou a tecnologia para imaginar como seria uma série do Homem-Aranha nos anos 60, trazendo à tona uma nostalgia única para os fãs do herói aracnídeo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Star Wars: Histórias do Império destaca General Grievous em clipe inédito

• I.A. imagina série do Homem-Aranha nos anos 60

• Fallout | 2ª temporada terá “missões secundárias” e mais elementos dos games



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.