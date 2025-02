Invencível | Aaron Paul, Simu Liu, Xolo Maridueña e mais entram para o elenco da 3ª temporada Elenco de voz ficará ainda mais estrelado O post Invencível | Aaron Paul, Simu Liu, Xolo Maridueña e mais entram para o elenco da 3ª... O Vício|Do R7 22/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Amazon Prime Video acaba de revelar um elenco de peso que se junta às vozes da aclamada série animada Invencível, estrelada por Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Gillian Jacobs e Jason Mantzoukas. A terceira temporada contará com as adições de Aaron Paul, Simu Liu, Jonathan Banks, Kate Mara, Xolo Maridueña, John DiMaggio, Tzi Ma, Doug Bradley e Christian Convery.

Não perca a chance de saber mais sobre os novos personagens e suas histórias emocionantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha tem novo pôster oficial divulgado

Com Cobra Kai, Netflix anuncia novidades de fevereiro

Yellowjackets | 3ª temporada tem novo trailer oficial revelado