Irmão do Jorel | Com participações especiais, novos episódios da 5ª temporada são lançados

A quinta temporada de Irmão do Jorel retornou à Max com novos episódios. A partir de 17 de fevereiro, os novos episódios chegam ao Cartoon Network, com exibições de segunda a sexta-feira, às 13h, e reprises às 7h e 20h30.

Não perca a chance de saber mais sobre as participações especiais e as novidades dessa temporada! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

