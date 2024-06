O Vício |Do R7

Jared Padalecki considera participar de The Boys Jared Padalecki, conhecido por seu papel em "Supernatural", revelou que está aberto e pronto para ingressar na série "The Boys".

Jared Padalecki aceitaria papel em The Boys

Jared Padalecki, conhecido por seu papel em "Supernatural", revelou que está aberto e pronto para ingressar na série "The Boys". A declaração do ator deixou os fãs animados com a possibilidade de vê-lo em um novo projeto de sucesso.

