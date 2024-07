Jeffrey Dean Morgan e Jensen Ackles juntos em The Boys? Jeffrey Dean Morgan expressou seu desejo de trabalhar com Jensen Ackles na série The Boys. Os fãs estão animados com a possibilidade... O Vício|Do R7 18/07/2024 - 16h14 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h14 ) ‌



The Boys com Jeffrey Dean Morgan

Jeffrey Dean Morgan expressou seu desejo de trabalhar com Jensen Ackles na série The Boys. Os fãs estão animados com a possibilidade de ver esses dois talentosos atores atuando juntos.

