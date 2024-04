Alto contraste

Jenna Ortega na série Wandinha Jenna Ortega na série Wandinha (O Vício - Séries)

Jenna Ortega, a atriz que interpreta a personagem principal na série "Wandinha", comparou a segunda temporada do programa com clássicos do terror. A artista destacou a atmosfera sombria e os novos desafios enfrentados por sua personagem, prometendo surpreender os fãs com reviravoltas inesperadas. A declaração de Ortega deixou os espectadores ansiosos para conferir o desenrolar da trama e as novas referências ao gênero do terror.

