Jeremy Allen White e Ayo Edebiri brilham em O Urso A terceira temporada de O Urso recebeu o selo Fresh no Rotten Tomatoes, consolidando-se como uma das séries mais aclamadas do momento...

Alto contraste

A+

A-

Jeremy Allen White e Ayo Edebiri em O Urso

A terceira temporada de O Urso recebeu o selo Fresh no Rotten Tomatoes, consolidando-se como uma das séries mais aclamadas do momento. Com atuações brilhantes de Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, a trama cativa o público com sua narrativa envolvente e personagens cativantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• O Urso | Terceira temporada recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes

• One Piece: A Série | Netflix anuncia atores de Smoker, Tashigi e outros

• Marvel Studios levará Thunderbolts*, Agatha Desde Sempre e mais para a SDCC, diz rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.