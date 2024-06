O Vício |Do R7

Jodie Turner-Smith revela detalhes sobre a personagem Aniseya em The Acolyte Jodie Turner-Smith, atriz de destaque em "The Acolyte", compartilhou recentemente detalhes fascinantes sobre a criação de sua personagem...

Alto contraste

A+

A-

Jodie Turner-Smith, atriz de destaque em "The Acolyte", compartilhou recentemente detalhes fascinantes sobre a criação de sua personagem, Aniseya. Através de uma entrevista exclusiva, Turner-Smith revelou insights sobre o processo de construção da personagem e como ela se conecta com a trama da série. Além disso, a atriz destacou a importância de Aniseya para a narrativa e como sua jornada impacta o universo de Star Wars. Com uma abordagem única e envolvente, a interpretação de Turner-Smith promete surpreender e cativar os fãs da franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Invencível | Gravações da 3ª temporada estão quase finalizadas

• The Acolyte | Jodie Turner-Smith detalha criação de Aniseya

• The Boys | 4ª temporada tem a pior avaliação de público da série no Rotten Tomatoes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.