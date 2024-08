Joe Locke Fala Sobre Críticas ao Seu Papel em Agatha Desde Sempre Joe Locke, o ator que dá vida ao personagem principal em "Agatha Desde Sempre", recentemente compartilhou suas reflexões sobre as... O Vício|Do R7 27/08/2024 - 19h32 (Atualizado em 27/08/2024 - 19h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Agatha Desde Sempre | Joe Locke aborda reações negativas ao seu personagem

Joe Locke, o ator que dá vida ao personagem principal em "Agatha Desde Sempre", recentemente compartilhou suas reflexões sobre as reações negativas que recebeu em relação ao seu papel. Em uma entrevista, ele abordou como lida com as críticas e a importância de permanecer fiel à sua interpretação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Agatha Desde Sempre | Joe Locke aborda reações negativas ao seu personagem

• Agatha Desde Sempre | Joe Locke elogia abordagem dada ao seu personagem

• Agatha Desde Sempre | Kathryn Hahn elogia “confiança” de Joe Locke