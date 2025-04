Jogo da Blizzard ganhará adaptação na Netflix, diz insider De acordo com o insider Jez Corden, famoso por adiantar vários assuntos sobre a Microsoft, a Netflix está preparando uma adaptação... O Vício|Do R7 12/04/2025 - 21h25 (Atualizado em 12/04/2025 - 21h25 ) twitter

Diablo IV no Game Pass

De acordo com o insider Jez Corden, famoso por adiantar vários assuntos sobre a Microsoft, a Netflix está preparando uma adaptação de uma das franquias da Blizzard. No momento, ele não dá mais informações, deixando espaço para alguma adaptação que vai de World of Warcraft, Diablo, Overwatch até Starcraft.

