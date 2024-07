O Vício |Do R7

John Cena surpreende com novo visual na série Pacificador O ator John Cena surpreendeu os fãs ao revelar um novo visual na série Pacificador. A imagem divulgada pode indicar mudanças no...

‌



A+

A-

John Cena na série Pacificador

O ator John Cena surpreendeu os fãs ao revelar um novo visual na série Pacificador. A imagem divulgada pode indicar mudanças no uniforme do protagonista e até mesmo a presença de um possível irmão do personagem. Essas novidades prometem agitar os próximos episódios da segunda temporada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Pacificador | Foto da 2ª temporada pode ter revelado novo uniforme e irmão do protagonista

• Skeleton Crew trará “nova abordagem” para Star Wars, afirma diretor

• The Acolyte apresenta elemento icônico de Star Wars pela primeira vez em live-action