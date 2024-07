Kamen Rider Black RX: A Chegada do Clássico Dublado! O icônico Kamen Rider Black RX dublado finalmente chega ao Mercado Play, trazendo de volta as aventuras do famoso herói japonês.... O Vício|Do R7 27/07/2024 - 11h33 (Atualizado em 27/07/2024 - 11h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O icônico Kamen Rider Black RX dublado finalmente chega ao Mercado Play, trazendo de volta as aventuras do famoso herói japonês. Os fãs podem esperar uma experiência nostálgica com a dublagem que marcou época.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Kamen Rider Black RX dublado chega ao Mercado Play

• Todo Mundo Odeia o Chris | Vincent Martella detalha amizade com Tyler James Williams

• Pinguim | Mark Strong tem papel surpreendente revelado