Kamen Rider Build | Novidades sobre a dublagem no Prime Video

Kamen Rider Build está chegando com novidades para os fãs! A dublagem da série irá estrear no Prime Video em maio, trazendo ainda mais emoção para os espectadores. Além disso, a produção promete conquistar o público com muita ação e aventura. Prepare-se para mergulhar nesse universo incrível!

