Kamen Rider Zero-One e Hibiki chegam com tudo no Prime Video

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Séries O Vício - Séries (O Vício - Séries)

Kamen Rider Zero-One e Hibiki estão prontos para conquistar os fãs com suas aventuras eletrizantes no Prime Video. As séries prometem muita ação e emoção para os espectadores, que poderão mergulhar nesse universo repleto de heróis e vilões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Leia mais em Séries - O Vício

• Kamen Rider Zero-One e Hibiki estreiam no Prime Video

• Avatar | Netflix revela as audições do elenco principal

• Demolidor | Jon Bernthal, o Justiceiro, publica imagem enigmática

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.