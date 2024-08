Kathryn Hahn fala sobre parceria com Aubrey Plaza em nova série Atrizes já estiveram em uma série antes na qual nunca apareceram juntas O post Agatha Desde Sempre | Kathryn Hahn celebra chance de... O Vício|Do R7 30/08/2024 - 18h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 18h11 ) ‌



Em entrevista com a Rolling Stone, Kathryn Hahn celebrou a chance de contracenar com Aubrey Plaza em Agatha Desde Sempre. Ambas as atrizes trabalharam na série Parks and Recreation, mas não chegaram a aparecer juntas lá.

