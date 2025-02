Ke Huy Quan quer ver OB interagindo com Homem-Aranha e Doutor Estranho no futuro do MCU Ator se mostrou realmente empolgado com a possibilidade de retornar ao MCU O post Ke Huy Quan quer ver OB interagindo com Homem-Aranha... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 06/02/2025 - 12h07 ) twitter

Ke-Huy Quan em Loki

O ator Ke Huy Quan, o OB de Loki, afirmou em entrevista recente que gostaria de ver seu personagem interagindo com os heróis Homem-Aranha, Doutor Estranho e Shang-Chi no futuro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Para saber mais sobre as expectativas de Ke Huy Quan e o futuro do MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

