Keanu Reeves e o Papel que Quase Mudou Tudo em The Acolyte De acordo com um jornalista, Keanu Reeves quase foi o Mestre Sol em The Acolyte, uma revelação que pode surpreender muitos fãs da... O Vício|Do R7 24/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 24/08/2024 - 14h31 )



Keanu Reeves The Acolyte

De acordo com um jornalista, Keanu Reeves quase foi o Mestre Sol em The Acolyte, uma revelação que pode surpreender muitos fãs da série. A produção, que promete trazer uma nova perspectiva ao universo de Star Wars, estava prestes a contar com a presença do icônico ator em um papel fundamental.

