Knuckles | Novo pôster da série revela visual impressionante

Knuckles da franquia SONIC Knuckles da franquia SONIC (O Vício - Séries)

Knuckles, da franquia SONIC, está de volta com um visual impressionante no novo pôster da série. A imagem revela detalhes incríveis do personagem, deixando os fãs ansiosos para mais novidades. A série promete trazer muita ação e aventura, mantendo a essência do universo de SONIC.

