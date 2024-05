Krysten Ritter revela novidades sobre o retorno de Jessica Jones no MCU Krysten Ritter oferece “pista” do retorno de Jessica Jones no MCU. A atriz que interpretou a heroína nos seriados da Marvel na Netflix...

Alto contraste

A+

A-

Krysten Ritter oferece “pista” do retorno de Jessica Jones no MCU. A atriz que interpretou a heroína nos seriados da Marvel na Netflix, deu indícios de que a personagem pode voltar a fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel. Essa possibilidade tem deixado os fãs animados e ansiosos por mais informações sobre o futuro de Jessica Jones.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Krysten Ritter oferece “pista” do retorno de Jessica Jones no MCU

• Operação: Lioness é renovada para 2ª temporada

• The Witcher | Visual de Geralt na 4ª temporada é revelado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.