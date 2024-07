Kumail Nanjiani se Transforma em Gladiador Dourado no DCU! Xolo Maridueña confirmou que Kumail Nanjiani será o Gladiador Dourado no DCU. Essa notícia tem gerado grande expectativa entre os... O Vício|Do R7 29/07/2024 - 11h24 (Atualizado em 29/07/2024 - 11h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gladiador Dourado DCU

Xolo Maridueña confirmou que Kumail Nanjiani será o Gladiador Dourado no DCU. Essa notícia tem gerado grande expectativa entre os fãs do universo DC, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre o personagem e sua atuação no filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Kumail Nanjiani será Gladiador Dourado no DCU, afirma Xolo Maridueña

• Superman & Lois ganha pôster oficial da última temporada

• A Casa do Dragão | Assista o teaser do último episódio da 2ª temporada