O Vício |Do R7

Landman: a nova série do criador de Yellowstone que promete conquistar o público Landman, a nova série do criador de Yellowstone, acaba de ganhar novas imagens oficiais que prometem deixar os fãs ainda mais ansiosos...

‌



A+

A-

Landman, a nova série do criador de Yellowstone, acaba de ganhar novas imagens oficiais que prometem deixar os fãs ainda mais ansiosos. Com uma estética marcante e um elenco de peso, a produção promete conquistar o público com sua trama envolvente e personagens cativantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Landman, nova série do criador de Yellowstone, ganha novas imagens oficiais

• Prime Video confirma painel de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder na San Diego Comic-Con 2024

• Game of Thrones | Iwan Rheon admite que ainda não assistiu A Casa do Dragão