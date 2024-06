Lee Jung-jae na trama de The Acolyte Lee Jung-jae aprendeu inglês para atuar em série de Star Wars. O ator sul-coreano se dedicou ao aprendizado do idioma para participar...

Lee Jung-jae na trama de The Acolyte

Lee Jung-jae aprendeu inglês para atuar em série de Star Wars. O ator sul-coreano se dedicou ao aprendizado do idioma para participar do elenco de "The Acolyte", uma produção ambientada no universo de Star Wars. Essa decisão demonstra o comprometimento de Lee Jung-jae com seu papel e a importância da série para sua carreira.

