O Vício |Do R7

Live-action de Like a Dragon Yakuza Like a Dragon: Yakuza | Veja imagem inédita da série live-action. O aguardado live-action da série "Like a Dragon: Yakuza" acaba...

Alto contraste

A+

A-

Live-action de Like a Dragon Yakuza

Like a Dragon: Yakuza | Veja imagem inédita da série live-action. O aguardado live-action da série "Like a Dragon: Yakuza" acaba de ganhar uma imagem inédita, deixando os fãs ainda mais ansiosos para conferir essa adaptação. A foto revela um pouco do visual e clima que podemos esperar desse universo tão aclamado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Like a Dragon: Yakuza | Veja imagem inédita da série live-action

• The Last of Us pode durar até a 4ª temporada, dizem criadores

• The Last of Us | 2ª temporada tem contagem de episódios revelada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.