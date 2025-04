Lobos pré-históricos de Game of Thrones são trazidos de volta da extinção Possivelmente o primeiro caso de desextinção de um animal no mundo O post Lobos pré-históricos de Game of Thrones são trazidos de volta... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h26 ) twitter

Em um desenvolvimento científico surpreendente, a empresa de engenharia genética Colossal Biosciences anunciou o retorno à vida do Dire Wolf, também conhecido como lobo-terrível, o canino pré-histórico popularizado na série de sucesso da HBO, Game of Thrones. A empresa afirma que este é o primeiro caso de desextinção de um animal no mundo.

