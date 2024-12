Lucky | Anya Taylor-Joy irá estrelar nova série da Apple TV+ Lucky | Anya Taylor-Joy irá estrelar nova série da Apple TV+ O Vício|Do R7 02/12/2024 - 18h49 (Atualizado em 02/12/2024 - 18h49 ) twitter

Lucky - Anya Taylor-Joy

De acordo com relatório do TheWrap, Anya Taylor-Joy (Furiosa: Uma Saga Mad Max) irá estrelar Lucky, nova série do Apple TV+.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries!

