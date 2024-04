Magnatas do Crime | Novos cartazes da série da Netflix são divulgados

A aguardada série "Magnatas do Crime" da Netflix acaba de ganhar novos cartazes que prometem deixar os fãs ainda mais ansiosos. Com uma estética sombria e elenco de peso, a produção promete conquistar o público com uma trama repleta de mistério e ação.

Curioso para saber mais sobre a série e conferir os cartazes inéditos? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício.

