Manny Jacinto revela que deseja segunda temporada de The Acolyte Até onde todos sabemos, Star Wars: The Acolyte continua cancelada. E, com isso, vários fãs se mostraram frustrados com a decisão, assim... O Vício|Do R7 01/09/2024 - 23h10 (Atualizado em 01/09/2024 - 23h10 ) ‌



Até onde todos sabemos, Star Wars: The Acolyte continua cancelada. E, com isso, vários fãs se mostraram frustrados com a decisão, assim como os atores envolvidos na série. Amandla Stenberg usou suas redes sociais para desabafar sobre a situação e, agora, Manny Jacinto diz que continuar a série se tornou seu objetivo de vida.

