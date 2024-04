Marvel se pronuncia sobre demissão do criador de X-Men '97

Criador de X-Men '97 Criador de X-Men '97 (O Vício - Séries)

A Marvel se pronunciou sobre a demissão do criador de X-Men '97, gerando repercussão entre os fãs da franquia. O posicionamento da empresa trouxe à tona diversas discussões sobre o futuro da série e o impacto da saída do criador no desenvolvimento da trama.

