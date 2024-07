Marvel Studios celebra indicações ao Emmy com Loki, X-Men '97 e Eco A Marvel Studios está comemorando as indicações ao Emmy para suas séries, incluindo Loki, X-Men '97 e Eco. Essas produções têm se... O Vício|Do R7 17/07/2024 - 18h50 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h50 ) ‌



Pistas de X-Men 97 para futuro da série

A Marvel Studios está comemorando as indicações ao Emmy para suas séries, incluindo Loki, X-Men '97 e Eco. Essas produções têm se destacado no cenário televisivo e conquistado o reconhecimento da crítica e do público.

