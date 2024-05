Marvel Studios toma decisão surpreendente sobre T'Challa como Pantera Negra De acordo com informações recentes, a Marvel Studios pode ter proibido a utilização do personagem T'Challa como Pantera Negra em...

Alto contraste

A+

A-

Chadwick Boseman como T'Challa, o Pantera Negra

De acordo com informações recentes, a Marvel Studios pode ter proibido a utilização do personagem T'Challa como Pantera Negra em todas as suas produções. Essa decisão surpreendente tem gerado discussões entre os fãs e levantado questionamentos sobre o futuro do herói nos filmes do universo cinematográfico da Marvel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Marvel Studios pode ter proibido T’Challa como Pantera Negra em todas as suas produções

• Velozes e Furiosos pode ganhar série após fim da saga principal nos cinemas

• The Acolyte “confirma” teoria sobre vilã em novo teaser oficial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.