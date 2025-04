Marvel tem “ideia maior” para o Justiceiro, revela produtor de Demolidor: Renascido Estúdio tem planos significativos para o anti-herói O post Marvel tem “ideia maior” para o Justiceiro, revela produtor de Demolidor... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 18h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 18h45 ) twitter

Justiceiro e Demolidor

O futuro do Justiceiro no Universo Cinematográfico Marvel pode ser mais ambicioso do que uma simples participação. Em entrevista à Entertainment Weekly, o showrunner de Demolidor: Renascido, Dario Scardapane, afirmou que a cena pós-créditos da série, em que Frank Castle escapa da prisão, faz parte de planos maiores da Marvel.

Para saber mais sobre os planos da Marvel para o Justiceiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

