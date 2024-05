Matéria Escura: A nova sensação do Rotten Tomatoes Matéria Escura chega ao Rotten Tomatoes com aprovação positiva. O novo lançamento está conquistando o público e crítica, recebendo...

Alto contraste

A+

A-

Matéria Escura chega ao Rotten Tomatoes com aprovação positiva. O novo lançamento está conquistando o público e crítica, recebendo elogios e altas pontuações. Com uma trama envolvente e atuações marcantes, a série promete ser a nova sensação do streaming.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Invencível terá retorno do Supermorfo na 3ª temporada

• Matéria Escura chega ao Rotten Tomatoes com aprovação positiva

• X-Men ’97 | Roteirista esclarece utilização de uniformes clássicos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.