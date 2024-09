Matt Smith fala sobre a importância de Doctor Who Ator deu vida ao Décimo Primeiro Doutor da série O post Doctor Who | Matt Smith defende a série e diz como mudou a sua vida apareceu... O Vício|Do R7 02/09/2024 - 14h31 (Atualizado em 02/09/2024 - 14h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em entrevista com a Times, o ator Matt Smith defendeu Doctor Who, especialmente das críticas que as temporadas mais recentes receberam. Ele deu vida ao Décimo Primeiro Doutor, um dos favoritos dos fãs.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Doctor Who | Matt Smith defende a série e diz como mudou a sua vida

• Lanternas | DC Studios teria oferecido papel de Hal Jordan a Josh Brolin, diz site

• Agatha Desde Sempre | Kathryn Hahn revela quando soube que teria sua própria série